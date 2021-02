FvD-professor Kinneging op de vingers getikt wegens intimidatie studenten

De Universiteit van Leiden heeft de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging op de vingers getikt wegens intimidatie van studenten. Volgens studenten staat Kinneging niet open voor andere meningen en schiet hij uit zijn slof als iemand tegen hem ingaat. Tijdens colleges scheldt Kinneging studenten uit en maakt hij seksistische opmerkingen, meldt NRC Handelsblad.

Kinneging was tot voor kort lid van Forum voor Democratie, en gaf cursussen voor (kandidaat-)volksvertegengwoordigers en het wetenschappelijk bureau van de rechts-radicale partij. Forum-oprichter Thierry Baudet staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke opvattingen. Hij is een fan van de omstreden ‘versiercoach’ Julie Blanc, die mannen adviseert om vrouwen als vuilnis te behandelen. Kinnegings overtuigingen zijn daaraan verwant.

Feminisme noemt hij een wereldvreemde ideologie, een misvatting. Zijn opvatting: een man behoort kinderen te verwekken bij zijn vrouw. Dat is een plicht en een van de voornaamste doelen van het leven. Daar tegenover staat de plicht van de vrouw het bed met de man te delen. ‘Geen zin’ is geen excuus, meent Kinneging. Dan maak je maar zin, zegt de hoogleraar rechtsfilosofie in zijn laatste boek, en die ideeën komen ook in colleges aan bod.