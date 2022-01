FvD’ers zetten aan tot bedreigingen en intimidatie via Telegram

Via de Telegram-groep ‘FvD geluiden’, die wordt beheerd door provinciale coördinatoren van de extreemrechtse partij, wordt opgeroepen tot het intimideren en bedreigen van politici en anderen. Deelnemers aan de groep delen adressen van bewindslieden, zoals Hugo de Jonge en Sigrid Kaag. Dat schrijft NRC Handelsblad. Redacteuren van de krant lazen mee in de groep.

Politieke tegenstanders worden op FvD Geluiden met de dood bedreigd. De beheerders geven zelf vaak de voorzet. Bijvoorbeeld wanneer voormalig ziekenhuisbaas Ernst Kuipers in een talkshow komt praten over wat te doen met ongevaccineerden. De beheerders van FvD Geluiden plaatsen zijn foto en stellen daarbij de vraag: „Wat moeten we doen met Ernst Kuipers. Weet jij het? Laat je reactie dan achter onder dit bericht”. Dreigende reacties zoals „lynchen!” laten ze staan.

De dreigende teksten beperken zich nadrukkelijk niet tot de groep zelf. Zo werd het telefoonnummer van een boekhandelaar geplaatst die had verklaard dat hij alleen nog maar gevaccineerden in zijn winkel wilde. De man ontving vervolgens dreigende telefoontjes (“Vuile schoft, we weten je te vinden!”, “Ik pak je”), op zijn voordeur kalkte iemand de tekst “NSB”.

Politici die de intimidaties uit FvD-hoek aan de kaak stellen, worden het doelwit van mailbombardementen. De medeoprichter en -beheerder van de groep, Abdullah Alkasid (tevens hoofdcoördinator van Forum in Noord-Brabant) speelt daarbij een uiterst dubieuze rol.

Als Volt-politicus Nilüfer Gündoğan in een debat zegt dat ze vervelende mailtjes krijgt uit de FvD-achterban, zegt Kamerlid Gideon van Meijeren „trots” te zijn op zijn leden. Alkasid plaatst een video hiervan in de Telegramgroep met een verkapte oproep erbij: „Wie zaait, zal oogsten, dus succes met je mailbox”. In de reacties wordt Gündoğans mailadres geplaatst, wordt ze beledigd, en wordt opgeroepen haar verder te bestoken. „Kom op jongens, er kan nog veel meer shit in die mailbox. Hunting season is open.”

Alkasid trekt op met de partijtop. Hij filmt bijeenkomsten van de partij, hij is aanwezig bij demonstraties en hij staat op de foto met Kamerleden als Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen. Nadat NRC Alkasid confronteerde, trok hij zich “per direct” terug uit de appgroep.