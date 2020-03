In Zondag met Lubach ging het over de manier waarop Nederland omgaat met Covid-19. Met name enkele volkszangers lijken het nieuwe coronavirus niet helemaal serieus te nemen. Maar ook presentator Bas van Werven toonde zich van zijn ‘dwarse’ kant door een handenschud-foto op Twitter te zetten. Maar als je echt dwars wilt zijn, “ga dan lekker naar Wuhan vleermuizen likken”, vindt Lubach.

Ook verbaast Lubach zich over Wilders die zich tijdens het Kamerdebat over de Nederlandse aanpak van het coronavirus weer eens ouderwets boos toonde. En dat terwijl er toch een Wilders-walhalla ontstaat door Covid-19: universiteiten dicht, grenzen dicht en geen publiek meer bij de talkshows van BNNVARA.