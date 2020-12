‘Ga niet vliegen’, Schiphol toch drukste vliegveld van Europa

“Als je de komende weken de onbeschaamdheid hebt om te gaan vliegen, terwijl je daar geen dringende reden voor hebt, is dat gewoon asociaal”, zei Mark Rutte op 16 december in de Tweede Kamer. “Je moet dat gewoon nu niet doen.”

Afgaande op de drukte op Schiphol lijken de woorden van de premier weinig indruk te hebben gemaakt. In de eerste week van de kerstvakantie was Schiphol met gemiddeld 556 vluchten per dag de drukste luchthaven van Europa, meldt NH Nieuws op gezag van Eurocontrol, de overkoepelende organisatie van Europese luchtverkeersleidingen. Tweede is Charles-De Gaulle in Parijs met 482 vluchten, Istanbul Airport staat op de derde plaats.

Eerder deze maand kwam Schiphol negatief in het nieuws vanwege de enorme drukte in de vertrekhallen. Op beelden was goed te zien dat de passagiers geen anderhalve meter afstand hielden. Een woordvoerder van de luchthaven sprak van “een piek bij de paspoortcontrole voor transferreizigers”. Ruim een derde van de passagiers op Schiphol stapt over op een andere vlucht.

cc-foto: Cor Gaasbeek