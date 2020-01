Turkije gaat zich bemoeien met het conflict in Libië

Het Turkse parlement heeft donderdag ingestemd met militaire steun aan Libië.

Het eenjarig mandaat om troepen in te zetten werd aangenomen met 325 stemmen voor en 184 stemmen tegen.

De Turkse troepen moeten ervoor zorgen dat Tripoli niet in handen komt van Khalifa Haftar. Dat is een krijgsheer die met zijn leger een groot gedeelte van Libië onder controle heeft.

Haftar zei in december dat zijn troepen zich opmaken om Tripoli volledig in te nemen. Hij heeft de steun van onder meer Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook krijgt hij versterking van huurlingen uit Tsjaad en Soedan.

Premier Serraj vroeg Erdogan vorige maand om militaire ondersteuning, nadat de leiders samen een omstreden verdrag sloten over de maritieme rechten van Turkije op de Middellandse Zee. Met dit verdrag heeft Erdogan toegang tot de olie- en gasrijke wateren rond Cyprus en Kreta. De buurlanden zijn woedend over het verdrag en hebben de VN Veiligheidsraad gevraagd zich over de zaak te buigen. Ook heeft Griekenland in een reactie de Libische ambassadeur het land uitgezet.

Om de omstreden rechten veilig te stellen, is het voor Turkije van belang dat Serraj aan de macht blijft. De regering in Tripoli wordt sinds april belegerd door Haftar en zijn troepen, die vanuit het oosten zijn opgerukt richting de hoofdstad.

Erdogan liet vorige maand al weten dat hij bereid was om militairen naar Libië te sturen. De belangrijkste oppositiepartij van Turkije verklaarde tegen de motie te zullen stemmen en dat Turkije zich niet in dit conflict moet verwikkelen. Het sturen van Turkse troepen zou het conflict in Libië kunnen verergeren. De oppositie roept de regering op in plaats daarvan naar een diplomatieke oplossing te zoeken.