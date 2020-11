Ganzen vallen uit de lucht door vogelgriep, Fransen vrezen tekort aan foie gras

De dierenambulance in de regio De Ronde Venen/Amstelland slaat alarm over de uitbraak van vogelgriep, meldt AT5:

‘Afgelopen zaterdag vielen er kort na elkaar vijf ganzen uit de lucht’, vertelt een woordvoerder van de dierenambulance. Ze vielen verspreid over de regio, waaronder Amstelveen, Vinkeveen en Mijdrecht. ‘Een plofte neer op een hockeyveld.’ Bijna alle aangetroffen vogels bleken een trillende nek te hebben. ‘Dat lijkt het ziektebeeld te zijn, een soort parkinson in de nek.’ De zieke vogels zijn met spoed getest. ‘Van een gans kreeg ik gisteren de uitslag binnen en het dier is inderdaad positief getest op vogelgriep.’

De dierenredders zijn bevreesd dat de vogelgriep huis gaat houden in opvanglocaties. Zieke dieren waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met het gevreesde virus worden daarom ter plekke doodgemaakt in plaats van naar de opvang overgebracht. Eenden, ganzen, zwanen, roofvogels, kauwen, kraaien en meeuwen die vreemd gedrag vertonen kunnen besmet zijn met het virus. Het publiek wordt dringend gewaarschuwd de dieren absoluut niet aan te raken. Het virus kan bij intensief contact van dieren overspringen naar de mens.

In heel Nederland is pluimvee opgehokt om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondertussen houdt het virus dat afkomstig is uit de vleesindustrie huis in de natuur. Het AD meldt dat langs de Friese kust tal van vogels zijn omgekomen door het virus.

Natuurfilmer Ruurd Jelle van der Leij liep gisteren een kilometer of vijf, zes door de Friese kwelders bij het dorpje Ferwert. Op zijn tocht trof hij meer dan 250 dode vogels aan. ,,Op een gegeven moment tel je zoveel dode dieren dat je er geen gevoel meer bij hebt. Het is te bizar voor woorden. En dan heb je ook nog alle vogels die nog leven. Die liggen te trillen met hun kop ondersteboven op hun lijf.”

Ondertussen groeit in Frankrijk de vrees dat er voor de feest van de decembermaand mogelijk een tekort aan foie gras zal ontstaan. Eendenfokkers in 46 departementen zijn gemaand de dieren binnen te houden in verband met de uitbraak in Nederland. Als het virus er bijvoorbeeld via trekvogels in slaagt Frankrijk te bereiken zullen de dieren geruimd moeten worden. Voor de boeren is dat een klap omdat ze in de maanden november en december het overgrote deel van hun jaaromzet binnenhalen, meldt de Franse nieuwssite 20 Minutes. De boeren kampen al met tegenslag omdat door het coronavirus alle beurzen waar ze hun waren verkopen zijn afgelast.

20 minutes schrijft dat de boeren beter voorbereid zijn omdat het vogelgriepvirus ook al in de 2015-2016 en 2016-2017 heeft toegeslagen.

Foie gras is een delicatesse van eenden- of ganzenlever die op zeer wrede wijze tot stand komt. De dieren die met duizenden tegelijk gevangen worden gehouden krijgen middels dwangvoeding een geforceerde groei van hun lever die wel tot twee keer de normale omvang kan bereiken. In veel landen is de praktijk verboden omdat het dierenmishandeling is.

