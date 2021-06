Gay premier van Luxemburg haalt uit naar Hongaarse homofobie: ‘Dit is mijn gevecht’

Geen video? Klik hier.

“Om niet als normaal gezien te worden, om als een gevaar voor jonge mensen gezien te worden. Het betekent dat je je niet realiseert dat homo zijn geen keuze is. Intolerant zijn is een keuze. Ik zal intolerant blijven tegen intolerantie en dit zal vandaag mijn gevecht zijn,” verklaarde de Luxemburgse premier Xavier Bettel bij aanvang van de EU-top waar hij zijn Hongaarse collega Viktor Orban zal aanspreken op de homofobe wetgeving van dat land. Orban zelf doet ondertussen of zijn neus bloedt en beweert dat hij juist een groot voorvechter is van homorechten. Een variatie op “Ik ben absoluut geen racist maar…”

Bettel van de liberale Demokratesch Partei trouwde in 2015 met zijn vriend. Hij was daarmee de eerste regeringsleider van de EU die gebruik maakte van de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht.

De Belgische liberale premier Alexander De Croo liet geen misverstand bestaan over zijn kritiek op Hongarije. Hij noemt het een “achterlijk wet” en wijst er op dat inmiddels al 17 lidstaten er een front tegen vormen. “Hier is men te ver gegaan. Ten eerste omdat het schaamteloze discriminatie is. Ten tweede omdat het begint met discriminatie van holebi’s en het eindigt met mensen de mond te snoeren die iets zeggen dat hen niet aanstaat.”

Mijn boodschap op de Europese Raad vandaag is duidelijk: er is in de Europese Unie geen plaats voor schaamteloze discriminatie. Europa is een club met regels. Wel het Europees geld, maar niet de waarden? Dat gaat niet. pic.twitter.com/GI5txmMZyM — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 24, 2021

Ook demissionair premier Rutte laat er geen misverstand over bestaan dat de anti-lhbti wet van tafel moet. NRC meldt:

Premier Mark Rutte (VVD) ging het verst, door openlijk te speculeren op een vertrek van Hongarije uit de Europese Unie. „Voor mij hebben ze dan niks meer te zoeken in de EU”, aldus de premier, toen hij werd gevraagd naar de consequenties als Hongarije zijn beleid niet verandert. „Ik kan ze er niet uitduwen, dat moet stap voor stap”, erkende Rutte. „Maar dit kan niet langer doorgaan.”

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Xavier Bettel