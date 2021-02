Gaza: vrouwen mogen niet meer reizen zonder toestemming man

Een islamitische rechtbank in Gaza die functioneert onder toezien van Hamas oordeelt dat ongetrouwde vrouwen die willen reizen dat alleen mogen na toestemming van een mannelijke ‘beschermer’, in de praktijk de vader of een ouder mannelijk familielid. Het vonnis beperkt de bewegingsvrijheid van vrouwen in het door het conflict met Israël getroffen gebied nog ernstiger dan eerder al het geval was. Het afnemen van vrouwenrechten komt in een jaar dat er verkiezingen gepland staan in het gebied, schrijft The Guardian. De conservatieve islamitische Hamas heerst al zo’n 14 jaar onafgebroken over het gebied.

De toestemming moet geregistreerd worden bij de rechtbank maar de man is niet verplicht de vrouw op de reis te vergezellen. Voor getrouwde vrouwen geldt dat ze niet mogen reizen zonder toestemming van hun echtgenoot. Volgens The Guardian doet de rechterlijke uitspraak denken aan de regels die lang van kracht waren in het extreem conservatieve Saoedi-Arabië waar vrouwen in veel opzichten wettelijk de status van minderjarigen hadden. Die regels zijn inmiddels enigszins versoepeld maar in Gaza worden ze dus juist weer ingevoerd.

Volgens de rechter die het besluit toelichtte gaat het om een zuivere interpretatie van religieuze wetten en is alle kritiek er op slechts ‘ruis’. In Gaza wonen meer dan 2 miljoen Palestijnen. Reizen is er per definitie lastig omdat zowel Israël als Egypte de grenzen met het gebied grotendeels gesloten houden. De kleine linkse Palestijnse Volkspartij heeft Hamas opgeroepen het besluit terug te draaien.

Vrouwenrechtenactivist Zainab al-Ghunaimi noemt de maatregel een stap terug in de bescherming van mensenrechten. Eerder vaardigde Hamas al kuisheidsregels uit voor hoe vrouwen zich dienen te kleden. “De nieuwe sharia-rechtspraak legt ons als Palestijnse vrouwen en meisjes voorwaarden en beperkingen op die in strijd zijn met onze legitieme rechten als volwaardige Palestijnse burgers,” schrijft vrouwenrechtendeskundige Reham R. Owda.

My article in Arabic: on #valentinesday2021 clockwise in #Gaza returned back, which is about the prevention of Gaza #women to #travel if they have not written approval from their male relatives that allow them to travel.https://t.co/jXL3QFUqn7 — Reham R. Owda (@RehamOwda) February 15, 2021

"Euro-Med Monitor expresses its deep concern about the imposition of judicial authorities in Gaza. Travel restrictions target unmarried women & males – the decision constitutes a clear violation of the Pal Basic Law & intl covenants, & a clear violation of the right to travel." https://t.co/cWL9BfuClD — Denny Cormier (@santafeez) February 15, 2021

Vier op de vijf vrouwen in Gaza zijn slachtoffer geworden van seksistisch geweld, blijkt uit onderzoek.

Trapped by society’s demands and expectations, 4 out of 5 women in Gaza have experienced some form of gender-based violence (#GBV), new research by Islamic Relief reveals.#SolidarityWithPalestine read more: https://t.co/T7F78vnNiw pic.twitter.com/KH7poBBs4Q — Islamic Relief (@IRWorldwide) February 15, 2021

