Gebrek aan coronatesten, maar niet voor wie veel geld heeft

Zeker honderd vermogende New Yorkers hebben zich vorige week laten testen voor het nieuwe coronavirus, terwijl de autoriteiten op hetzelfde moment testen tekort kwamen. Dat meldt persbureau Reuters.

De rijke New Yorkers die zich konden laten testen, zijn lid van een dure en exclusieve gezondheidsdienst, Sollis Health genaamd. Die dienst biedt klanten à raison van 5.000 dollar per jaar toegang tot een private eerste hulp en voorrang bij specialisten. Ook had Sollis Health toegang tot Covid-19-testen, terwijl er op hetzelfde moment in de hele staat New York slechts enkele honderden testen per dag beschikbaar waren.

Het snel en grootschalig testen van mogelijk besmette personen kan een flinke bijdrage leveren aan het indammen van de Covid-19-uitbraak, zo bewijst Zuid-Korea. In dat land werd na de uitbraak van MERS in 2015 een grootschalig testnetwerk opgetuigd. Mede daardoor komen er in Korea nu veel minder nieuwe patiënten bij dan in veel andere landen.

Ook binnen Europa bestaan er grote verschillen. Zo voert Duitsland veel meer testen uit dan Nederland.