Gedumpte asieldieren overspoelen opvang na einde lockdown

Er worden de afgelopen maanden veel meer huisdieren bij asielen gedumpt dan vorig jaar. In veel gevallen gaat het om dieren die in mensen in huis haalden tijdens de lockdown. Het grootste dierenasiel in Amsterdam vindt elke dag wel een doos met een konijn voor de deur, schrijft Het Parool. Wekelijks komt er een ‘coronahond’ binnen.

De binnengebrachte dieren zijn vaak verwaarloosd, angstig en niet opgevoed. Ook komen er puppy’s binnen van broodfokkers uit Oost-Europa. Omdat de puppyscholen tijdens de lockdown dicht waren, zijn de dieren vaak niet gesocialiseerd.

Elders in het land doet zich hetzelfde fenomeen voor. Het Dagblad van het Noorden meldde onlangs dat de opvang meer afgedankte honden en katten binnenkrijgt. Eerder waren de dierenasielen juist leeg vanwege de behoefte aan gezelschap tijdens de lockdown.

De opvanglocaties houden hun hart vast voor de komende maanden. “Mensen kunnen er weer op uit, mogen weer naar kantoor. Huisdieren verdwijnen weer uit beeld. En dan is het: weg ermee”, verklaart Jeanine Kornmann van dierenasiel Doa tegen Het Parool.

