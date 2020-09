‘Gedwongen baarmoederverwijderingen in Amerikaans ICE-detentiekamp’

In een van de detentiekampen van de Amerikaanse immigratiedienst ICE, is bij meerdere vrouwen de baarmoeder operatief verwijderd zonder dat zij dit vooraf wisten. Dat zegt Dawn Wooten, een verpleegkundige die werkzaam was in het kamp in Irwin County, in de staat Georgia. Deze week legde ze een uitgebreide verklaring af over de manier waarop de vrouwelijke gevangenen worden mishandeld. De Amerikaanse overheid is onder druk van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi een onderzoek gestart.

Wooten vertelde tijdens haar verklaring dat veel vrouwen die last hadden van menstruatieklachten of om anticonceptie vroegen, naar een externe arts buiten het detentiekamp werden gebracht. Bij terugkomst bleken veel van hen een hysterectomie, een gedeeltelijke of gehele baarmoederverwijdering, te hebben gehad. Volgens Wooten vertelden de vrouwen allemaal niet te hebben begrepen wat er gebeurde en niet te snappen waarom hun baarmoeder verwijderd moest worden.

Naar aanleiding van de verklaring van Wooten, dienden meerdere mensenrechtenorganisaties gezamenlijk een formele klacht in. Vooraanstaande Democraten als Nancy Pelosi en senator Chuck Schumer hebben om opheldering gevraagd. Inmiddels heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de vermeende mishandelingen in het kamp.

Immigratiedienst ICE ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Volgens de dienst worden dergelijke ingrijpende medische handelingen nooit uitgevoerd tegen de wil of zonder medeweten van de gevangenen. Ook LaSalle Corrections, de particuliere uitbater van het detentiekamp ontkent alle beschuldigingen. De kampen liggen al jaren onder vuur vanwege de inhumane manier waarop Zuid-Amerikaanse migranten en vluchtelingen worden behandeld in de kampen. Zo worden mensen opeengepakt in kooien waar ze op de betonnen vloer moeten slapen. Ook worden gezinnen uit elkaar gehaald en zien ouders hun kinderen soms niet meer terug.

Dawn Wooten noemde ook andere vormen van medische nalatigheid in het kamp. Zo werden gevangenen met Covid-klachten genegeerd en werden onderzoeksresultaten vervalst. Zelf kreeg ze een demotie nadat ze zich uitsprak tegen de behandeling van de gevangenen en zelf thuisbleef met Covid-klachten. Tijdens haar verklaring zei ze nu ‘waarschijnlijk een doelwit’ te worden, maar dat ze dat liever heeft dan nog langer deel uit te maken van een ‘inhumaan’ systeem.

Bron: Washington Post, BBC / Afbeelding: Georgia Grassroots