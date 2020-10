‘Geef alle burgers 7000 euro ‘helikoptergeld’ om uit de crisis te komen’

Geen video? Klik hier.

10.000 euro voor 18-jarigen, zoals GroenLinks wil? Dat is kleingeld vergeleken bij wat in Zwitserland wordt geopperd. Deze week is het voorstel gelanceerd om alle burgers, ook kinderen, een grote som geld van 7500 Zwitserse frank (7000 euro) te geven. Het plan dat ‘helikoptergeld’ wordt genoemd, is door Mario Draghi, de oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank een “interessant concept” genoemd. Volgens de initiatiefnemers willen ze zo de economie een impuls geven. Ze voorspellen een stijging aan uitgaven, investeringen maar ook van inflatie en rentestanden. Als het plan door zou gaan is er een bedrag van ruim 50 miljard euro mee gemoeid. Dat moet betaald worden door de centrale bank nieuw geld te laten drukken. De coronacrisis wordt niet als argument aangevoerd.

Het plan is door de bondskanselarij gepubliceerd als kanshebber voor een officieel referendum. Als het voorstel voor 22 april 2022 100.000 steunbetuigingen weet te behalen, wordt er een referendum over gehouden. Mocht de bevolking instemmen dan moet het belastingvrije bedrag binnen een jaar uitgekeerd worden. Zwitserland telt 8,5 miljoen inwoners maar een kwart daarvan heeft niet de Zwitserse nationaliteit.

Het initiatief is afkomstig van zeven inwoners uit het kanton St. Gallen, onder leiding van een politicus van de christendemocratische CVP, die het zien als een middel om de waarde van de Zwitserse frank te verminderen en zo de export aan te jagen. “Iedere Zwitserse burgeres en iedere Zwitserse burger kan er evenveel en direct van profiteren.”

De term helikoptergeld is bedacht door de Amerikaanse econoom en architect van het neoliberalisme Milton Friedman. Hij presenteerde het plan in 1969 in een artikel als methode om de economie te stimuleren: “Stel dat er op een dag een helikopter vliegt boven deze gemeenschap en duizend dollar in bankbiljetten uitwerpt, die vanzelfsprekend, snel worden verzameld door de leden van de gemeenschap”. Eerder dit jaar werd er in Nederland over gediscussieerd als middel om uit de coronacrisis te komen.