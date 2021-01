‘Geef ouders betaald verlof tijdens lockdown’

Ouders met jonge kinderen, zouden van hun werkgevers betaald verlof moeten krijgen nu er tijdens de lockdown geen kinderopvang is. Dat vindt Lars Klingbeil, secretaris-generaal van de Duitse sociaaldemocratische regeringspartij SPD.

Het is “ondenkbaar” dat alle Duitse kinderen op korte termijn weer naar school kunnen, verklaart minister van Onderwijs Anja Karliczek van de christendemocratische CDU. Zij wijst op de “zorgwekkend hoge” aantallen coronabesmettingen in het land.

In Duitsland werden zondag 10.315 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Duitsland heeft bijna vijf keer zoveel inwoners als Nederland. In Nederland registreerde het RIVM zondag 7.438 nieuwe coronagevallen.

De verwachting is dat Duitsland de lockdown met drie weken zal verlengen, tot eind januari. Dat vergroot de kans dat ook de lockdown in Nederland langer zal duren. In december volgde Nederland Duitsland met het sluiten van scholen en winkels.

In Nederland is het onderwijs op afstand maandag weer begonnen. Veel ouders vinden het zwaar om het thuisonderwijs te combineren met hun werk.