Geef slachtoffers toeslagenaffaire allemaal een miljoen euro

In 2017 waarschuwde een expert binnen de Belastingdienst dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire onrecht werd aangedaan. Hij adviseerde om hen te compenseren. “Deze memo was op wonderbaarlijke wijze niet aan de Tweede Kamer gegeven, niet aan de commissie-Donner, niet aan de parlementaire-enquêtecommissie kinderopvangtoeslag en zat zelfs niet bij de zwartgelakte documenten die naar journalisten werden gestuurd”, vertelt Pieter Derks in zijn wekelijkse column.

De Druktemaker verbaast zich erover dat Willem Engel nog altijd verpleeghuizen lastigvalt. “Je zou denken: ga een keer langs bij de Belastingdienst. Misschien kom je dan wel een keer een echt complot op het spoor.” Want de toeslagenaffaire is nog altijd een drama. “Er is al anderhalf keer meer geld uitbetaald aan consultants dan aan de ouders waar het om gaat.”

Derks heeft wel een idee hoe het beter kan. “De overheid betaalt elke gedupeerde ouder morgen een miljoen euro. Zonder vragen, zonder papierwerk. Ze pakken gewoon het rekeningnummer dat ze destijds onrechtmatig leeg hebben getrokken en storten daar een miljoen euro op, met in de opmerkingen: excuses. Daarna gaan ze uitrekenen op welk bedrag die ouders eigenlijk recht hadden.”

“Als het ze dan in 2034 gelukt is om uit te rekenen hoeveel geld de Belastingdienst nog terugkrijgt, mogen ze een brief aan de ouders sturen met het verzoek om het te veel betaalde bedrag terug over te maken. Het lijkt me leuk als die ouders dan intussen allemaal dezelfde voicemail hebben: ‘Dit is de kinderopvangtoeslagterugbetaaltelefoon. Wegens drukte kunnen wij u momenteel niet te woord staan.’”