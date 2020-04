Geen 30.000 maar slechts 30 nieuwe Britse beademingsapparaten

De Britse minister Michael Gove beloofde dinsdag dat “de eerste van duizenden” nieuwe, in eigen land geproduceerde beademingsapparaten volgende week beschikbaar zouden komen. De bewindsman vertelde er alleen niet bij hoe groot de levering zou zijn.

Dat is nu wel bekend. De Britse gezondheidszorg krijgt volgende week de beschikking over dertig nieuwe beademingsapparaten. De Britse gezondheidsdienst NHS sprak eerder de verwachting uit dat er aan het eind van deze maand 30.000 nieuwe apparaten nodig zijn om alle coronapatiënten te kunnen behandelen.

This is the moment the BBC's news presenter realises just 30 ventilators will arrive next week, rather than the thousands which have been promised. pic.twitter.com/81dDgwkqvl

— The London Economic (@LondonEconomic) April 1, 2020