Geen avondklok en musea mogen weer open. Horeca blijft voorlopig dicht

Het kabinet voert geen regionale avondklok in. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagmiddag laten weten. Een meerderheid van de Tweede Kamer was al tegen het plan voor een avondklok in regio’s waar veel coronabesmettingen zijn, maar nu die besmettingen verder teruglopen vindt ook de minister aangescherpte regels niet nodig.

Ook zei De Jonge dat er geen sprake is van het sluiten van scholen in die regio’s. Daarnaast mogen bibliotheken, bioscopen en musea vanaf volgende week weer open. Vorige week werden die voor een periode van twee weken gesloten. Volgens het kabinet was dat nodig om het aantal reisbewegingen van mensen te verminderen en zo verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De horeca blijft wel gesloten, naar verwachting tot minstens half december.

Bron: NOS