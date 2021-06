Geen besmettingen meer met goede mondkapjes

Zorgmedewerkers die zogeheten FFP3-mondkapjes dragen, lopen geen kans meer om besmet te raken als ze coronapatiënten behandelen. Dat blijkt uit een onderzoek in een ziekenhuis in het Engelse Cambridge.

Het ziekenhuis besloot eind december nieuwe maskers te gaan gebruiken die de ingeademde lucht beter filteren. Het bleek een gouden greep. Na de overstap op de FFP3-mondkapjes daalde het aantal besmettingen spectaculair. “Volgens ons model werd het aantal infecties op de corona-afdelingen teruggebracht tot nul”, stelt Chris Illingworth van Cambridge University tegen The Guardian.

Verplegers en artsen die voor coronapatiënten zorgen, lopen een groter risico om besmet te raken. Het officiële advies in het Verenigd Koninkrijk was tot voor kort om alleen een FFP3-masker te dragen bij handelingen waarbij veel virusdeeltjes vrijkomen, zoals het aanbrengen van een buisje in de luchtpijp. Bij minder riskante hulp volstond een standaard mondkapje. Het RIVM geeft een enigszins vergelijkbaar advies.

Uit het onderzoek in Cambridge blijkt nu dat het loont om op de corona-afdeling altijd een mondkapje te dragen dat zoveel mogelijk schadelijke deeltjes filtert.

Ook nu de meeste zorgmedewerkers ingeënt zijn, blijft het advies om mondkapjes te dragen. Indiase onderzoekers melden dat zorgmedewerkers in verscheidene ziekenhuizen besmet zijn geraakt met de Delta-variant terwijl ze al twee inentingen hadden gehad. Hoewel vaccinaties de meeste corona-infecties voorkomen, bieden ze geen 100 procent bescherming.