Geen enkel griepgeval meer in Engeland door corona-lockdown

De afgelopen zeven weken is er in Engeland geen enkel geval van griep vastgesteld. De lockdown die in het land van kracht is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is daar de grootste oorzaak van. Daarnaast hebben meer Engelsen dan gebruikelijk een griepprik gehaald.

Wekelijks worden er door de Engelse gezondheidsdienst PHE duizenden speekselmonsters getest op de aanwezigheid van verschillende luchtweginfecties. Sinds de eerste week van januari zijn er 685.243 monsters onderzocht, daarbij zat geen enkele positieve griep-uitslag. In de laatste week van 2020 was er slechts één griepgeval.

Professor Christina Pagel van het University College in Londen merkt op dat deze cijfers in theorie betekenen dat het jaarlijks aantal griepdoden teruggebracht kan worden tot nul. ‘Iedereen gaat ervanuit dat griepdoden onvermijdelijk zijn en dat we daarmee moeten leven, maar blijkbaar is dat niet waar,’ Wel zegt Pagel erbij dat de strikte corona-lockdown door de samenleving vermoedelijk niet geaccepteerd zal worden als middel tegen de griep.

Wat volgens Pagel wel de moeite waard is, is een discussie voeren over het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte, ook wanneer Covid-19 op zijn retour is. Daarnaast zou in winkels en openbaar verveoer standaard handgel aangeboden moeten worden, zoals nu ook gebeurt. En er is nog een andere belangrijke maatregel die genomen kan worden: ‘Er heerst een opvatting dat ook als je een beetje ziek bent, je gewoon naar je werk kan. Dat moet veranderen. We zien nu dat veel mensen vanuit huis kunnen werken.’

Bron: The Independent