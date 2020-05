Geen Formule 1, maar Circuit Zandvoort gaat door met vernielen duingebied

Hoewel de Formule 1 voorlopig niet gereden wordt in Nederland, gaat het Circuit Zandvoort stug door met verregaande aanpassingen aan het duingebied rondom de racebaan. Die zijn volgens het circuit bedoeld om het hoge aantal verwachte bezoekers aan te kunnen als de race eenmaal kan plaatsvinden. Volgens Natuurbeschermers schendt het circuit niet alleen de vergunningsregels, maar ook wordt ook het leefgebied van verschillende diersoorten vernietigd. Zo blijkt uit onderzoek van Trouw.

De Stichting Natuurbelang zegt dat in het duingebied naast de baan over een groot oppervlak asfaltbrokken zijn gestort. Die moeten als verharde ondergrond dienen voor een tijdelijke tribune, maar hebben het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad – beschermde diersoorten – definitief vernietigd. De tribunes worden na de race weer weggehaald, maar Natuurbelang wijst erop dat het asfalt kankerverwekkende stoffen bevat die door de regen worden uitgespoeld en daarmee de duinen verontreinigd.

Natuurbelang heeft eerder al in rechtszaken betoogd dat van de door het circuit benadrukte tijdelijkheid geen sprake is. Los van de giftige stoffen in het zand, is ook de begroeiing door het circuit verwijderd. Het duurt volgens de stichting zeker 20 tot 30 jaar voor zo’n kaal stuk grond weer geschikt is als leefgebied voor de getroffen dieren.

Het Circuit Zandvoort wilde niet reageren op de kritiek en verwijst naar de provincie Noord-Holland. Die wil volgens Trouw eerst de reden voor de asfaltstort en de onderbouwing daarvan afwachten. De plannen om een Formule 1-race in Zandvoort te rijden is sinds het begin omstreden. Eerder al werd na een succesvolle petitie afgezien van een strandrit van Formule 1-wagens dwars door een natuurreservaat.

cc-foto: Wikipedia