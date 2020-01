Geen hagelslag en limonade meer bij kinderopvang Enschede

De kinderopvang van Kinderdomein in Enschede en omstreken gaat de kinderen maaltijden voorschotelen die in overeenstemming zijn met de adviezen van het Voedingscentrum. Dat betekent dat hagelslag en limonade in de ban gaan, meldt Tubantia.

„We willen de kinderen niet alleen zo min mogelijk suiker voorzetten, maar ook gezonde porties”, zegt Heleen van der Veen namens Kinderdomein. Het bekende ‘eerst een boterham met hartig, dan pas een met zoet’ is ook niet meer toegestaan. „Soms eten kinderen om die reden twee boterhammen terwijl ze er eigenlijk aan één genoeg hadden. En je leert ze zo ook dat zoetigheid een beloning is, dat willen we niet.”

Kinderdomein heeft twintig opvanglocaties, waar honderden kinderen gebruik van maken. Niet iedereen is even enthousiast over de plannen voor gezond eten en drinken. Zo vrezen groepsleiders dat het minder gezellig wordt. Volgens Van der Veen zal dat wel meevallen: af en toe pannenkoeken bakken mag nog steeds.

Ongeveer 12 procent van de Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Het Voedingscentrum adviseert ouders van dikke kinderen onder meer om goed te letten op tussendoortjes, frisdrank en vruchtensap.

cc-foto: Amin