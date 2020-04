‘Geen land is veilig totdat ieder land veilig is’

Om zo snel mogelijk een werkend vaccin tegen corona te ontwikkelen en te distribueren, werkt GAVI, de alliantie die wereldwijd kinderen vaccineert tegen virussen, samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en CEPI (een coalitie tegen epidemieën). De 20 grootste industriële landen, verenigd in de G20, steunen deze samenwerking. Dat zegt GAVI-voorzitter dr. Ngozi Okonjo-Iwaela, in de podcast Betrouwbare Bronnen.

“Het is niet goed als elke organisatie apart dingen doet. Daarom kijken we nu samen naar vaccins, productie en distributie”, zegt Okonjo-Iwaela. “CEPI onderzoekt nu een tiental vaccins. Ook elders wordt aan vaccins gewerkt. Wie er als eerste een heeft, daar werken we graag mee samen. Het moet op grote schaal geproduceerd en verspreid worden. Als de internationale gemeenschap de handen ineenslaat, zijn de kosten lager en gaat het vaccin naar iedereen – niet alleen naar mensen die het kunnen betalen.”

De samenwerking hoopt hiervoor vijf miljard dollar binnen te halen, verspreid over vijf jaar. Voor de nu urgente ontwikkeling van een coronavaccin doneerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deze week 10 miljoen euro. “Er is veel meer nodig”, zegt Okonjo-Iwaela, “Maar we zijn dankbaar voor elk bedrag, het is een eerste stap.”

Dr. Ngozi Okonjo-Iwaela was managing director bij de Wereldbank en minister van Financiën in Nigeria. “Ik was erbij in 2009 toen de G20 op initiatief van Gordon Brown forse stappen zette om de toenmalige financiële crisis te bestrijden. Ik zie dat Landen nu nationalistischer reageren: ze zorgen alleen voor zichzelf en sluiten de grenzen. Als je geen wereldwijde aanpak hebt met wereldwijde middelen, ga je het niet maken.”

Volgens Okonjo-Iwaela is een driedubbelslag nodig: bestrijding van het coronavirus, zodra de groei van het aantal slachtoffers afvlakt de economieën weer op gang helpen en dat meteen dan doen op een duurzame, klimaatvriendelijke wijze. “In de ontwikkelde wereld helpt de overheid de economie nu met bedragen oplopend tot 10 procent van het bnp. Afrika heeft die mogelijkheid niet. Lagelonenlanden hebben echt hulp nodig uit de rijke wereld om er straks bovenop te komen. Nederland heeft veel handel met Afrika, het is dus ook in jullie belang om hierin samen te werken. Geen land is veilig totdat ieder land veilig is.”

Nederland steunt het werk van GAVI, dat in de afgelopen 20 jaar 760 miljoen kinderen heeft gevaccineerd en 13 miljoen levens redde. De komende vijf jaar wil GAVI nog eens 300 miljoen kinderen vaccineren en 8 miljoen levens redden. Daarvoor hoopt Okonjo-Iwaela 7,4 miljard dollar op te halen. De Verenigde Staten heeft al 1,16 miljard dollar toegezegd en Duitsland 600 miljoen. GAVI vraagt Nederland 275 miljoen. “We moeten doorgaan met onze bestaande bestrijdingsprogramma’s terwijl Covid-19 daar nu bij komt. Ik heb deze week met minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking gepraat. We hadden een zeer, zeer goed gesprek. Zij is volkomen op de hoogte van de problemen. Ik snap dat zij collega’s moet overtuigen en dat dit lastig kan zijn in Nederland, ik was zelf minister van Financiën! Maar ik ben zeer hoopvol. Ze begrijpt dat wat wij doen de hele wereld ten goede komt.”