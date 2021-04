Geen man, dan geen stoel: Ursula von der Leyen moet blijven staan van Erdogan

Een gênant moment tijdens een bespreking tussen de Turkse president Erdogan, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, en EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen, tevens de enige vrouw in het gezelschap. In de vergaderzaal in Ankara was geen stoel klaargezet voor Von der Leyen die daardoor ongemakkelijk moest blijven staan, terwijl haar collega Michel zonder schroom plaatsnam.

Op de beelden is de verbazing van Von der Leyen hoor- en zichtbaar als ze ziet dat er slechts twee stoelen beschikbaar zijn. Michel, die hetzelfde ziet, doet daarnaast geen enkele moeite om weer op te staan. Von der Leyen staat nog altijd aan de zijlijn als de aanwezige fotografen druk foto’s maken van het mannelijke duo. Extra pijnlijk is dat de bespreking onder meer ging over vrouwenrechten in Turkije dat zich onlangs terugtrok uit een Europees verdrag om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Alleen dit jaar al zijn meer dan 80 vrouwen in Turkije slachtoffer geworden van femicide. Iets waar Von der Leyen zich meermaals in ferme bewoordingen tegen uitgesproken heeft.

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op het tafereel. Die verontwaardiging is niet alleen gericht op Erdogan, maar ook op Michel die zijn EU-collega in de kou liet staan:

