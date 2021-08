Geen milkshakes bij McDonald’s door Brexit

Vestigingen van McDonald’s in Engeland, Schotland en Wales hebben de milkshake noodgedwongen van het menu geschrapt. De fastfoodketen heeft leveringsproblemen. Door de nieuwe immigratieregels na Brexit en de Covid-quarantainevoorschriften is er een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs, meldt The Guardian.

McDonald’s is niet het enige bedrijf dat problemen heeft. Eerder moesten andere restaurantketens, zoals KFC en Nando’s, al zaken van het menu schrappen, en ook supermarktketens hebben al maanden te kampen met producten die tijdelijk niet leverbaar zijn.

De ondernemersorganisatie CBI (Confederation of British Industry) waarschuwt dat er in de afgelopen vier decennia nog nooit zo weinig voorraden zijn geweest als nu. “Nu de lockdown-maatregelen worden versoepeld, krijgen we een beter beeld van de gevolgen van Brexit”, stelt Andrew Sentance, die voorheen voor de Britse centrale bank werkte.

Het is lastig voor werkgevers om gekwalificeerd personeel te vinden. Door Brexit is het veel ingewikkelder geworden om werknemers uit EU-landen aan te trekken. Transportbedrijven betalen daarom bonussen aan nieuwe werknemers.

