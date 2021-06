Geen misstanden gevonden bij deal tussen Sywert en LCH, onderzoek duurt voort

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor integriteitsschendingen bij de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dat heeft demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark vrijdag in een brief aan de Kamer laten weten. Het zijn de resultaten van een eerste onderzoek uitgevoerd door extern consultancybureau Deloitte in opdracht van het ministerie. Het onderzoek richtte zich nadrukkelijk niet op de rol die VWS in het geheel heeft gespeeld.

Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat het bedrijf van Sywert van Lienden en compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel, RGA, zich in eerste instantie direct bij VWS meldde, maar al snel werd doorverwezen naar het LCH. Volgens de onderzoekers is al het contact daarna volgens de gangbare regels verlopen. Ook laten de forensisch accountants die het onderzoek hebben verricht weten dat de door RGA gehanteerde tarieven niet uitzonderlijk afweken van de marktconforme prijs. Uit eerder onderzoek van onder andere Follow The Money en De Volkskrant was gebleken dat andere inkopers op datzelfde moment een lager tarief hanteerden dan Van Lienden en compagnons.

Wat opvalt in het onderzoeksrapport is dat, zoals ook FTM en De Volkskrant al meldden, de communicatie afwisselend verloopt tussen de commerciële bv Relief Goods Alliance (RGA) en de non-profit Hulptroepen Alliantie. Volgens de geïnterviewde functionarissen van VWS en LCH was RGA onderdeel van Hulptroepen. De uiteindelijke order is uiteindelijk uitsluitend via RGA geplaatst. Vrijdag verscheen in de Volkskrant een brief van oud-medewerkers van Hulptroepen die zich op vrijwillige basis beschikbaar stelden en door Van Lienden in de waan werden gelaten dat hij hetzelfde deed, terwijl hij in werkelijkheid miljoenen opstreek.

Uit de toelichting van Van Ark wordt duidelijk dat het nu gepresenteerde rapport slechts een eerste, beperkt onderzoek betreft naar mogelijke onregelmatigheden in de overeenkomst tussen RGA en het LCH. Deloitte zal binnenkort starten met een tweede, uitgebreider onderzoek dat dieper ingaat op de overeenkomst tussen de non-profit Hulptroepen alliantie en de commerciële RGA, en de manier waarop deze twee in elkaar overliepen, en de overheid zelf. Daarin wordt ook gekeken wie binnen de overheid welke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de mondkapjesdeal. Uiterlijk 1 september worden de eerste voorlopige resultaten van dat onderzoek verwacht, het complete onderzoek moet begin november zijn afgerond.