Geen mondkapjes in Nederland, in tegenstelling tot omringende landen

‘Niet wenselijk’, zo omschreef minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het gebruik van mondkapjes tijdens de gezamenlijke persconferentie met premier Rutte woensdagavond. Hiermee wijkt Nederland sterk af van de omringende landen. België en Duitsland lieten woensdag weten dat het gebruik van mondkapjes voortaan dringend aanbevolen is, in Luxemburg is het vanaf aankomende maandag zelfs verplicht.

Volgens De Jonge vaart het kabinet nog altijd op de experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die geen heil zien in het dragen van mondkapjes voor mensen op straat. Ook zei hij dat er een schaarste is op het gebied van mondkapjes en dat de exemplaren die er wel zijn, verdeeld moeten worden over de zorg waar gebruik ervan wel wenselijk is.

Kort voor de persconferentie van Rutte en De Jonge maakte de Duitse Bondskanselier Angela Merkel bekend dat de lockdown daar gedeeltelijk wordt opgeheven. Winkels met een winkeloppervlakte tot 800 vierkante meter mogen weer open. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat het maximum aantal bezoekers drastisch omlaag gaat, er geen wachtrijen mogen ontstaan en er voldoende ruimte beschikbaar is om afstand van elkaar te houden. Ook wordt dus ‘dringend aanbevolen’ om mondkapjes te dragen in winkels en in het openbaar vervoer.

De Belgische premier Sophie Wilmès liet woensdag weten dat mondkapjes ‘een belangrijke rol gaan spelen bij de overgang naar een normale situatie’. Het gebruik ervan wordt aanbevolen in situaties waar niet minstens anderhalve meter afstand van elkaar kan worden gehouden. Om aan de behoefte te voldoen, zal een nationale productie van mondmaskers worden opgestart. De kapjes zijn volgens de regering niet zozeer bedoeld om zelf het coronavirus niet op te lopen, maar om anderen te beschermen tegen het virus dat je mogelijk zelf meedraagt.

In Luxemburg is het vanaf aanstaande maandag verplicht om in de openbare ruimte je gezicht te bedekken wanneer er niet ten minste twee meter afstand tot een ander persoon bewaard kan worden. Dat kan zijn met een speciaal mondkapje, of met bijvoorbeeld een sjaal. Dat heeft premier Xavier Bettel woensdag gezegd. Elke inwoner van Luxemburg krijgt een masker ter beschikking van de gemeente of van de staat, aldus Bettel.

Eerder al liet de Wereldgezondheidsorganisatie WHO weten dat het gebruik van een mondkapje aanbevolen is, vooral voor degenen die zelf symptomen van het virus hebben en niet in staat zijn in volledige quarantaine te gaan. Wel waarschuwde de WHO dat gebruik van de mondkapjes geen zin heeft, als je niet ook veelvuldig je handen wast.

Bronnen: Parool, BN De Stem, HLN /cc-foto: Anestiev