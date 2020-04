Geen onopgemerkte besmettingen meer in Nieuw-Zeeland

In het afgelopen etmaal is in Nieuw-Zeeland slechts een nieuwe besmetting met Covid-19 vastgesteld. De verspreiding van het coronavirus is nog niet compleet tot staan gebracht, maar de gezondheidsautoriteiten hebben naar eigen zeggen wel goed in beeld waar nieuwe gevallen vandaan komen.

“Er is in Nieuw-Zeeland geen wijdverbreide, onopgemerkte gemeenschapsoverdracht meer”, stelt premier Jacinda Ardern. Haar regering heeft daarom besloten om de lockdown te versoepelen. Dat betekent dat zo’n 400.000 Nieuw-Zeelanders weer aan het werk kunnen. Restaurants mogen vanaf nu eten bezorgen. Parken, stranden en speeltuinen worden weer opengesteld.

Nieuw-Zeeland greep vroeg in met een verhoudingsgewijs strenge lockdown. Daardoor bleef de epidemie binnen de perken. Er zijn in totaal 1.122 geregistreerde besmettingen geweest, 19 mensen zijn overleden.

De premier heeft aangekondigd dat ze behoedzaam te werk wil gaan. Bijeenkomsten zijn nog altijd niet toegestaan. Verdere versoepeling van de regels komt er pas als blijkt dat de ziekte niet opnieuw opflakkert. “Ik wil de vooruitgang die we hebben geboekt niet op het spel zetten.”

Ardern wordt alom geprezen vanwege haar empathische leiderschap tijdens de crisis. Uit solidariteit met de mensen die economisch zijn getroffen, besloot ze haar salaris en dat van haar ministers en enkele hoge ambtenaren een halfjaar met 20 procent te verlagen. “Als er ooit een moment was om het verschil te verkleinen tussen groepen in verschillende posities, dan is het nu wel”, zei de premier in een toelichting

Ook oogstte ze wereldwijd lof voor de wijze waarop ze de kinderen in Nieuw-Zeeland geruststelde. Ze vertelde in een toespraak dat de Paashaas en de tandenfee een vitaal beroep hadden, en riep kinderen op om een tekening van een paasei voor het raam op te hangen.

Foto: Ministry of Justice of New Zealand