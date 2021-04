Geen operatie voor patiënten die PCR-test weigeren

Een man die een operatie zou ondergaan in Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is onverrichterzake naar huis gekeerd nadat hij weigerde een PCR-test te ondergaan. Er zou een kijkoperatie worden uitgevoerd om te zien waarom hij last heeft van pijn in zijn knie. De patiënt moest voor de operatie getest worden op besmetting met het coronavirus maar weigerde de test want hij wil ‘geen stok in zijn neus’, meldt RTV Noord. Daarop weigerde het ziekenhuis hem te opereren.

Het ziekenhuis wil niet op deze kwestie ingaan, maar kan wel uitleggen waarom de test verplicht is. ‘Dat is vooral om de patiënt zelf te beschermen’, vertelt woordvoerder Rogier Brink: ‘Het is bekend dat patiënten die positief zijn een grotere kans hebben op complicaties tijdens en na de operatie en slechter herstellen.’ Patiënten met corona worden daarom alleen geopereerd als het niet anders kan, wanneer uitstel medisch niet verantwoord zou zijn. ‘Als patiënt de test niet wil ondergaan, dan zal de behandelend arts er vanuit moeten gaan dat de patiënt positief is. ‘Dat betekent dat dan de afweging gemaakt moet worden: kan de operatie worden uitgesteld of niet? ‘Dit om de veiligheid van de patiënt altijd voorop te stellen’.

De PCR-weigeraar zegt dat hij wel bereid is een andere test te ondergaan maar die mogelijkheid werd niet geboden. Waarom de man bezwaar heeft tegen het wattenstaafje is niet bekend. De man wendt zich nu voor een andere behandeling tot zijn huisarts.

cc-foto: Mondi