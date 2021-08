Geen QR-code: bejaarde met gele boekje geweigerd bij Ajax-PSV

Een oudere man is zaterdagavond geweigerd bij de wedstrijd Ajax-PSV omdat hij geen QR-code kon tonen. Hij had wel zijn gele boekje bij zich maar dat volstond niet. Dat twittert journalist Jan-Cees Butter die getuige was van het voorval.

Treurig tafereel bij de ingang van de ArenA. Een bejaarde man uit Eindhoven, type zonder smartphone, kan dus niet naar Ajax-PSV vanwege ontbreken QR-code (z’n gele boekje met vaccinatie volstaat niet). #ajapsv — Jan-Cees Butter (@jcbutter) August 7, 2021

In reacties tonen mensen medelijden met de man. “Sneu. Geef deze man een nieuw ticket voor een volgende kraker”, schrijft Floor Lekkerkerker. Anderen wijzen erop dat het wel mogelijk is om de QR-code uitgeprint mee te nemen als je geen smartphone hebt.

Wat een ongelooflijk gehuilebalk. Je QR-code kan op papier worden afgedrukt en als je dat niet zelf kunt dan stuurt de overheid ‘m naar je op https://t.co/Ub5neY2Bnn — Bob van Duuren (@bobvanduuren) August 7, 2021

Zo’n printje is overigens niet altijd een garantie dat je makkelijk het stadion binnenkomt, weet een AZ-supporter.