Geen salaris meer voor ongevaccineerde zorgmedewerkers

De Franse overheid heeft 3.000 zorgmedewerkers geschorst, omdat zij weigeren zich te laten inenten. De medewerkers krijgen geen salaris meer. De schorsingen hebben geen grote gevolgen. In totaal werken er in Frankrijk 2,7 miljoen mensen in de zorg.

De geschorste medewerkers werkten hoofdzakelijk in ondersteunende functies, zoals bij de voedselbereiding en textielreiniging. Eerder had de overheid de zorgmedewerkers opgedragen om zich voor 15 september ten minste eenmaal te laten prikken.

Volgens de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zijn er maar weinig artsen en verplegers die zich niet hebben laten inenten. “Veel mensen hebben besloten om zich te laten vaccineren nu de verplichting er is.”

Het aantal besmettingen in Frankrijk neemt de laatste weken af. De afgelopen week bedroeg de daling 30 procent. “De situatie is flink verbeterd door de grootschalige vaccinatie van het Franse volk”, aldus Véran.