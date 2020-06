Geen spreekkoren, wel zangkoren: dit zijn de coronaregels vanaf 1 juli

Het gros van de coronamaatregelen wordt per 1 juli verlicht of opgeheven. Dat vertelden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid woensdagavond tijdens een nieuwe persconferentie. Daarbij waarschuwde Rutte wel dat mensen waakzaam moeten blijven en afstand moeten houden, ‘anders is de kans dat we meer beperkingen moeten doorvoeren reëel’.

Wat niet verandert, is het advies zo veel mogelijk thuis te werken, de handen veel en grondig te blijven wassen en om jezelf bij klachten direct te laten testen. Rutte haalde aan dat Nederland onlangs de eerste dag zonder coronadode had sinds het begin van de uitbraak, maar drong aan dat er juist daarom alle reden is om ook waakzaam te blijven: ‘Het grote gevaar is nu dat we denken: mooi, dat was de coronatijd, terug naar de onze.’

Dit is wat er wel verandert met ingang van 1 juli: