Geen strafblad meer bij overtreden anderhalvemeterregel

Op het overtreden van de anderhalvemeterregel komt in de nieuwe coronawet hoogstwaarschijnlijk een lagere boete te staan dan nu het geval is, namelijk 99 euro in plaats van 390 euro. Op die manier wordt voorkomen dat overtreders een aantekening krijgen op hun strafblad. Vorige week al liet de Tweede Kamer weten dat dit een te forse bestraffing is.

Met het verlagen van de boete is de coronawet er nog niet door. Op het wetsontwerp is veel kritiek, niet alleen in de Kamer en van rechtsgeleerden, maar ook van coalitiepartijen ChristenUnie en D66. Zo vinden ze dat de wet te lang van kracht blijft en dat het parlement te weinig inbreng heeft. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) wilde de wet al op 1 juli laten ingaan, maar stuitte op te veel verzet.

Ook in het aangepaste wetsontwerp heeft de minister van Volksgezondheid te veel macht, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. Die vindt dat bij zware maatregelen het parlement het laatste woord moet hebben.

