Geen subsidie meer voor Zwarte Piet in Rotterdam

In Rotterdam wordt geen subsidie meer verstrekt aan Sinterklaasfeesten waarbij gebruik wordt gemaakt van de racistische figuur Zwarte Piet. Dat meldt politieke partij NIDA na afloop van de gemeenteraad waarin dit onderwerp behandeld werd.

NIDA schrijft op Twitter:

Eindelijk! Gelukt! #raad010: Geen subsidie voor #ZwartePiet! Klaar! Niet op scholen, niet in de wijken, niet in semipublieke sector! Geen euro! Al sinds 2014 strijdt NIDA hiervoor in de politiek! Elk jaar opnieuw! SO naar de voorhoede activisten! #defundracism #BlackLivesMatterNL

In november 2019 was de officiële intocht in Rotterdam al met uitsluitend roetveegpieten. Daarover waren twee jaar eerder al toezeggingen gedaan door het intocht-comité.

Amerikaanse druk

Ondertussen wordt vanuit de Verenigde Staten de druk op premier Rutte verder opgevoerd om de blackface-karikatuur van Zwarte Piet volledig te verbieden, en wel in de vorm van een open brief van predikant en burgerrechtenactivist Jesse Jackson. Die schrijft in een open brief op De Kanttekening:

Wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten bewijst dat het naïef is te denken dat rassenkwesties automatisch verdwijnen in de loop van de tijd. […] Ik vertrouw erop dat met uw morele leiderschap de goede inwoners van Nederland positief zullen reageren op het voorgoed afschaffen van de aanstootgevende en racistische Zwarte Piet.

“U heeft een extra verantwoordelijkheid om deze kwetsende traditie te beëindigen,” aldus Jesse Jackson aan Mark Rutte.

cc-foto: Wikipedia