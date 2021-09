‘Geen toekomst voor Tata Steel als vervuiling zo blijft’

Tata Steel kan niet actief blijven in IJmuiden als het bedrijf net zoveel blijft vervuilen als nu. Dat zei staatssecretaris Steven van Weyenberg vrijdagmorgen in reactie op een RIVM-onderzoek waaruit blijkt dat de vervuiling afkomstig van het staalbedrijf schadelijk is voor kinderen. Ook de provincie Noord-Holland betwijfelt of het bedrijf wel door kan gaan.

Bewoners trekken al jaren aan de bel over de grafietregens afkomstig van Tata Steel. Het stof bevat schadelijke hoeveelheden lood, mangaan en vanadium. Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat omwonenden tot 50 procent vaker longkanker krijgen dan het landelijke gemiddelde.

Ook is Tata Steel een van de belangrijkste producenten van broeikasgassen in Nederland. Het bedrijf is in zijn eentje verantwoordelijk voor 7 procent van de totale uitstoot, al bestaan er sterke vermoedens dat dat percentage in werkelijkheid nog een stuk hoger ligt.

Tata Steel IJmuiden boekte de afgelopen acht jaar een winst van 1,7 miljard euro, maar betaalde nul euro vennootschapsbelasting.