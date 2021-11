Geen uitkering voor ontslagen vaccinweigeraars

In een deel van Frankrijk krijgen mensen geen uitkering als ze zijn ontslagen of geschorst omdat ze weigeren zich te laten inenten. In een brief aan premier Jean Castex melden in totaal 15 Franse departementen dat ze er niets voor voelen om op te draaien voor de kosten, meldt de Franse Huffington Post.

Frankrijk stelt het vaccin verplicht in sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg en de brandweer. Werknemers die de inenting weigeren, worden geschorst en komen zonder salaris thuis te zitten. De Franse staat vindt dat zij aanspraak moeten kunnen maken op de RSA (een uitkering).

De departementen die die regeling uitvoeren, zijn daar onaangenaam door verrast. Zij hekelen het gebrek aan overleg. Volgens hen “verandert de RSA zo in een verkapte werkloosheidsuitkering en daarvoor is die regeling niet bedoeld”.