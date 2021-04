Geen uitzonderingspositie meer voor gebedshuizen: sluiting bij corona-risico

Kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen kunnen tien dagen gesloten worden als dat nodig is om een coronabrandhaard te bestrijden. Dat heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laten weten. Daarmee neemt het kabinet een eerder advies over van de Raad van State, zo meldt de Volkskrant.

Nu is het nog zo dat godsdienstige gebouwen gevrijwaard zijn van coronamaatregelen in verband met het grondwettelijke recht op de godsdienstvrijheid. Zo is bijvoorbeeld het maximumaantal aanwezigen in de gebedshuizen een advies en geen plicht. Om die reden kunnen instellingen zoals bijvoorbeeld de Urker weigerkerk dat aantal loslaten en een ongelimiteerd aantal gelovigen toelaten, zonder dat dit juridische consequenties heeft.

Hoewel het aantal aanwezigen nog steeds slechts een advies blijft, wil het demissionaire kabinet nu wel wettelijk vastleggen dat gemeenten alle openbare binnenruimtes voor tien dagen kunnen sluiten, wanneer daar veel coronabesmettingen plaatsvinden of er een aannemelijk risico op besmettingen is. Godsdiensthuizen zijn dan niet langer gevrijwaard van die maatregel.

