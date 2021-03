Geert Wilders durft niet naar Nieuwsuur

Net als DENK-leider Farid Azarkan, die spontaan oververmoeid was toen hij in de studio van Nieuwsuur werd verwacht, zal Geert Wilders niet aanschuiven bij het actualiteitenprogramma voor een kritisch interview. De PVV-leider heeft afgezegd, naar eigen zeggen omdat hij tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op het debat met Mark Rutte bij Jeroen Pauw. De Volkskrant schrijft:

Het roept de vraag op of Wilders niet is teruggedeinsd na het zien van de scherpe Nieuwsuur-interviews met de andere lijsttrekkers. Arjen Fortuin, tv-recensent van NRC Handelsblad, omschreef ze vorige week als de ‘hoogste tv-horde’ die politici moeten nemen deze campagne. ‘Er zijn proefwerken in het leven van een politicus, maar de voortreffelijk voorbereide interviews van Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke zijn het Centraal Schriftelijk Eindexamen.’

Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur, is teleurgesteld en spreekt van “een nederlaag voor de journalistiek”. Hij wijst erop dat Wilders wel drie keer bij de NPO in debat gaat met Rutte maar zich niet wil onderwerpen aan de kritische vragen van Nieuwsuur. “Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat politici, uitgerekend in een verkiezingscampagne, zich niet onttrekken aan het kritische interview.”

De hoofdredacteur van Nieuwsuur over het afzeggen van Wilders, terwijl de afpraak mondeling en schriftelijk was bevestigd: 'een zorgelijke ontwikkeling'. pic.twitter.com/9z1U6nf5sm — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) March 9, 2021

Wilders is mogelijk geïnspireerd door de Britse premier Boris Johnson. Die durfde tijdens de verkiezingscampagne in 2019 ook niet langs te komen bij BBC-interviewer Andrew Neil, die bekendstaat om zijn kritische vragen. Het was voor het eerst in decennia dat de leider van een grote Britse partij het traditionele BBC-interview tijdens de campagne ‘oversloeg’.