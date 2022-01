‘Geert Wilders kan een voorbeeld nemen aan Soumaya Sahla, zij beterde haar leven wél’

Kee & Van Jole schuiven aan in De Nieuws BV om hun wekelijkse commentaar te geven op de politieke ontwikkelingen en perikelen in Den Haag. Natuurlijk gaat het over de persconferentie. Van Jole vond het opvallend dat Kuipers als eerste het woord nam en niet de premier. “Dat is heel erg ongebruikelijk. Normaal gesproken zou Rutte de conferentie geopend hebben en dan meteen het woord gegeven hebben aan de minister van Volksgezondheid.” Kee vertelt dat het onderdeel is van een nieuwe benadering en dat het doel was dat mensen duidelijk zouden krijgen wat de situatie is. Van Jole constateert ook dat Rutte een voorschot nam op mogelijke toekomstige kritiek. “Dat wekt de indruk dat hij bang is.”

Van Jole merkt op dat bij de vorige persconferentie was beloofd dat er eind januari een langetermijnvisie gepresenteerd zou worden maar dat daar geen woord aan werd gewijd en ook geen vraag over gesteld. Kee vertelt dat de presentatie van de langetermijnvisie is uitgesteld tot februari.

Daarna gaat het over de houding van de VVD ten opzichte van Soumaya Sahla. Zij is lid van de VVD en zit een team dat zich bezighoudt met Veiligheid & Justitie. Begin deze eeuw werd ze veroordeeld als lid van de Hofstadgroep, een islamitische terreurgroep, en zat van 2005 tot 2008 in de gevangenis. Daarna keerde ze terug op het rechte pad, ging in Leiden politicologie studeren en werd ontdekt door VVD-coryfee Frits Bolkestein die zeer over haar te spreken is. Wilders opende vorige week in het parlement de aanval op haar. Fractievoorzitter Sophie Hermans gooide het partijlid vervolgens op zondag voor de bus. “Ze zei in een interview bij WNL op Zondag wel acht keer dat het ongemakkelijk was,” vertelt Kee.

Van Jole stelt dat de VVD daarmee een kans heeft laten lopen. Ze hadden Wilders meteen lik op stuk moeten geven: “Zij is echt een voorbeeld van hoe het moet gaan. Ze heeft straf gekregen en haar leven gebeterd. Dat is de bedoeling van het strafrecht. Wilders zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Hij is veroordeeld door de rechter wegens een misdrijf maar blijft er gewoon mee doorgaan. Hij is een recidivist. Daar moet je je niet de maat door laten nemen. Bovendien laat het zien dat hij haar beoordeeld op wie ze is en niet op wat ze doet. Dat is klassiek racistisch. Je kunt het nooit goed doen want het gaat om wie je bent.”

De VVD is bang voor de publieke opinie en Wilders, vindt @2525. "Soumaya Sahla is gestraft en heeft haar leven gebeterd. Wilders is een recidivist en hij trekt zich niks aan van de rechter en hij neemt iemand die dat wel doet de maat", zegt Van Jole in @denieuwsbv. pic.twitter.com/wQieqokuKb — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 26, 2022

Daarna gaat het nog even snel over het racisme dat steeds opduikt in de Toeslagenaffaire maar dat niemand durft te benoemen. Van Jole: “Tot nu wordt steeds gesteld dat het beleid verkeerd is geweest maar racisme is gewoon een misdrijf. Als blijkt dat ambtenaren zich daar schuldig aan hebben gemaakt verandert dat de hele benadering. Vandaar wellicht de vrees dat zo te benoemen.”