‘Geert Wilders zag Dion Graus op een tak zitten in het Land van Laaf’

Dion Graus en Geert Wilders hebben aangifte gedaan tegen slachthuis Westfort in IJsselstein, maar Marcel van Roosmalen hoorde van twee dierbare vriendinnen dat Graus zelf ook wel eens ergens van is beschuldigd.

“Als je Dion Graus op een kieslijst zet, dan ben je niet uit op een debat. Dan hol je de democratie van binnen uit. Geert Wilders zag Dion Graus bij een bezoek aan de Efteling ooit op een tak zitten in het Land van Laaf, nam hem mee de Tweede Kamer in en nu proberen ze daar al dertien jaar aan hem te wennen.”

'Dion Graus is ook wel eens ergens van beschuldigd, maar toen ging het niet over staart trekken en niet om varkens.' Dat zegt @MvanRoosmalen in @denieuwsbv. pic.twitter.com/CBJU0WVdmm

