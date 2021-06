Geheime Britse militaire documenten liggen letterlijk op straat

In het Britse graafschap Kent zijn vertrouwelijke militaire documenten letterlijk op straat komen te liggen. De papieren werden in een ‘doorweekte hoop’ gevonden bij een bushalte. De BBC heeft de documenten ingezien en bevestigd dat het om gevoelige informatie van het ministerie van Defensie gaat.

Het dossier omvatte onder meer e-mails en PowerPoint-presentaties afkomstig van een hoge functionaris binnen het ministerie. Daarin wordt melding gemaakt van het Britse marineschip HMS Defender dat door Oekraïense wateren voer met de boordkanonnen afgedekt en de helikopter uit zicht in de hangar, uit vrees dat Rusland met agressie zou reageren op het schip.

De HMS Defender werd afgelopen woensdag geschaduwd door meer dan twintig Russische vliegtuigen en twee schepen van de kustwacht. Berichten van het Russische ministerie van Defensie dat er waarschuwingsschoten waren gelost en dat een gevechtsvliegtuig bommen op de vaarroute van het schip had afgeworpen, werd door de Britten ontkend. Uit de gevonden documenten blijkt volgens de BBC dat er vooraf op hoog niveau is gespeculeerd over de Russische reactie op een Brits marineschip in de buurt van de door Rusland geannexeerde Krim.

In de documenten staat ook informatie over de Britse missie in Afghanistan. Vanaf 11 september is het de bedoeling dat NAVO-troepen zich volledig uit het gebied hebben teruggetrokken. Inmiddels is de Taliban bezig aan een opmars. De BBC onthult dat de VS de Britten heeft gevraagd toch nog aanwezig te zijn in bepaalde gebieden. Waar en op welke manier, houdt de BBC geheim. Het ministerie van Defensie erkent dat de documenten door een medewerker zijn verloren, maar geeft geen commentaar op de inhoud.