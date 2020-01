Geheime missie Australische brandweer redt zeldzame ‘dinosaurusbomen’

Dankzij de zware inspanningen van Australische brandweerlieden is het wereldberoemde bos van de zeldzame Wollemia dennen gered. Terwijl het grootste deel van het Wollemi National Park inmiddels is afgebrand, werden de bomen met een geheime reddingsmissie beschermd tegen de bosbranden in New South Wales (NSW).

Waterbombardementen van vliegtuigen met watertanks hielpen de brandweer het gebied te behoeden voor het vuur. Een gespecialiseerd team werd met helikopters naar de afgelegen kloof gebracht om een irrigatiesysteem op te zetten. Met het bevochtigen van de grond kon de voortgang van het vuur uiteindelijk worden vertraagd.

“Het was als een militaire operatie”, zegt NSW-minister van Milieu en Energie Matt Kean tegen The Sydney Morning Herald. “Dit is de enige plaats ter wereld waar deze bomen in het wild zijn aangetroffen. Met minder dan 200 mensen wisten we dat we alles moesten doen wat we konden om ze te redden.”

De recordbrekende bosbranden zijn ontstaan na een blikseminslag op Gospers Mountain in oktober. De vuurzee heeft al meer dan 512.000 hectare aan grond in as gelegd. Het is de grootste brand die ooit is ontstaan vanuit één bron, meldde the Herald vorige maand.

De National Parks and Wildlife Service, ondersteund door de Rural Fire Service, hielden hun inspanningen grotendeels geheim uit angst dat de locatie zou worden onthuld. In het wild groeien er in totaal zo’n 40 volwassen en 200 jongere bomen. Verontreiniging door ziekteverwekkers door bezoekers kan de resterende populaties verwoesten.”Toen de dennen in 1994 werden ontdekt, had je net zo goed een levende dinosaurus kunnen vinden,” aldus minister Kean. Er staan dan ook hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen op het beschadigen van een wilde Wollemia.

Cris Brack, universitair hoofddocent aan de Australian National University schat dat de zogenaamde dinosaurusbomen minstens 100.000 jaar oud zijn. De den stamt af van een inmiddels uitgestorven boomsoort die 100 tot 200 miljoen jaar leefde. In de Nationale Plantentuin van België in Meise is sinds 2005 een exemplaar te bekijken.