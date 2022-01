Geïsoleerde persoon besmet drie mensen nadat deur kort opengaat

Een reiziger die in Nieuw-Zeeland in isolatie zat vanwege een corona-infectie, heeft deze zomer drie andere reizigers aan de andere kant van de gang besmet. De infectie vond plaats nadat de deuren tussen de geïnfecteerde persoon en de drie anderen kort opengingen, meldt CNN.

Dat de drie zijn geïnfecteerd door de reiziger is vastgesteld na het bestuderen van camerabeelden, genetisch onderzoek en contactonderzoek, stellen onderzoekers onder wie Gerard Sonder van de Universiteit van Amsterdam. Er is geen andere verklaring voor de infecties.

Het onderzoek laat maar weer eens zien hoe makkelijk het virus in sommige gevallen via aerosolen kan overspringen naar anderen, en hoe belangrijk vaccinatie is. De enige persoon die ook in de ruimte zat maar niet besmet raakte, was volledig ingeënt. De andere reizigers waren allemaal niet gevaccineerd.

cc-foto: mspark0