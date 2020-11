Geldschieter verlaat Henk Krol: ‘Weinig inhoud’

Henk Krol (ex-VVD, ex-50Plus, ex-PvdT) is zijn geldschieter kwijt. Dat meldt Omroep Brabant. Zakenman Roel Praagman uit Schijndel was een belangrijke sponsor van Krols politieke ambities. Eerder dit jaar stelde hij nog een van zijn villa’s, ter waarde van 1,2 miljoen euro, beschikbaar aan Krol voor diens Partij voor de Toekomst. Nu Krol ook daar weer is vertrokken, is Praagman er wel klaar mee.

“Het contact was super,” laat Praagman weten:

Henk is heel vriendelijk, maar dat is hij tegen iedereen ben ik achter gekomen. Hij heeft weinig inhoud. Hij heeft geen filosofie en geeft geen leiding. Hij stond nergens voor open, dat is het hele probleem.

Praagman is niet zomaar een gulle gever, maar probeerde via Krol zijn eigen plannen voor een hervorming van het pensioenstelsel op de agenda te krijgen. Dat wilde hij eerder al bij 50Plus, maar daar werd de boot afgehouden door voorzitter Jan Nagel. Die wilde niet met ondernemers over politiek praten, aldus Praagman, die eraan toevoegt: “Ik heb nog nooit zo’n onhandig zooitje bij elkaar gezien.”

Over de Partij voor de Toekomst was Praagman ook niet zonder meer positief. Zo laat hij weten dat ook mede-oprichter Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-PvdD, ex-50Plus, ex-PvdT) niet geïnteresseerd was in zijn pensioenplannen: “Die mevrouw van de Partij voor de Dieren kwam met een partijprogramma, daar stond niks in! Zo’n programma kan ik zelf ook wel schrijven, maar steeds als ik wat zei werd ik afgekapt.”

Krol heeft de villa van Praagman inmiddels verlaten. Volgens afspraak, zo laat hij weten: “Het was een soort anti-kraak constructie”. Eind deze maand wil Krol met een nieuwe partij naar buiten treden. Er wordt naar eigen zeggen nog vergaderd over de naam.