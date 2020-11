Geleerden waarschuwen voor ineenstorting democratie

Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen waarschuwen tientallen historici en andere geleerden voor de wereldwijde ineenstorting van de democratie. “De democratie is buitengewoon kwetsbaar”, stellen de wetenschappers die zijn gespecialiseerd in het fascisme en autoritaire regimes, in een open brief. “Waakzaamheid is geboden.” De brief is ook ondertekend door drie wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.

Zij menen dat de omstandigheden nu uitermate gunstig zijn voor autoritaire en fascistische regimes. De coronapandemie heeft wereldwijd grote ongelijkheden blootgelegd. Daarnaast blijken veel overheden niet in staat zijn om hun burgers voldoende te beschermen. Daardoor neemt het vertrouwen in de democratie af, vrezen de wetenschappers.

“Ongeacht wie het presidentschap wint, zijn wij van mening dat de beangstigende achteruitgang van de democratie zoals we die nu kennen, zal doorzetten”, stellen de geleerden. “Of je Donald Trump nu een fascist, een post-fascistische populist, een autocraat of een stuntelende opportunist vindt: de bedreiging voor de democratie begon niet met zijn presidentschap en zal ook na 3 november 2020 blijven bestaan.”

Er moet volgens de wetenschappers meer worden gedaan om de democratie te verdedigen. Burgers moeten bereid zijn om, net als in Hongkong of Belarus, de straat op te gaan. Daarnaast is het tijd om de “ontketende hebzucht” aan te pakken die volgens de geleerden verantwoordelijk is voor de wereldwijde erosie van democratieën.