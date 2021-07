Gelekte Kremlin-documenten: Poetin hielp ‘mentaal instabiele’ Trump aan overwinning

De Russische president Vladimir Poetin heeft persoonlijk ingestemd met een spionage-operatie om een ‘mentaal instabiele’ Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te helpen winnen. Dat blijkt uit gelekte documenten van het Kremlin, in handen van The Guardian. Uit eerdere onthullingen van voormalig naaste medewerkers van Trump was ook al gebleken dat de oud-president een Russische marionet was, hoewel hij daar zelf niet per se van op de hoogte was.

De documenten zelf zouden afkomstig zijn van een vergadering van de Russische nationale veiligheidsraad die plaatsvond op januari 2016. Poetin was daarbij aanwezig, net als zijn ministers en hooggeplaatste officieren van de Russische inlichtingendiensten en het leger. Tijdens de besloten bijeenkomst zou de goedkeuring zijn gegeven om met behulp van de Russische inlichtingendienst Trump in het Witte Huis te krijgen, in plaats van Democraat Hillary Clinton. Een overwinning van Trump zou er namelijk bijdragen aan de destabilisatie van de Verenigden Staten, een voorspelling die in de vier jaar erna accuraat zou blijken.

De inlichtingendiensten beschikten al over een compleet psychologisch profiel van Donald Trump. Daarin valt te lezen dat die ‘mentaal instabiel’ was, ‘impulsief’ en ‘onevenwichtig’ en zou lijden aan een zwaar minderwaardigheidscomplex. Daarnaast wordt er melding gemaakt van “Kompromat”, belastend materiaal over Trump in bezit van Rusland. Ook daarover doen al sinds de presidentiële voorverkiezingen van dat jaar geruchten de ronde, onder meer over het bestaan van de fameuze “pee tape”, een video-opname van Trump die toekijkt hoe twee prostituees in een hotelkamer in Moskou urineren op een bed waar voorganger Barack Obama ooit in zou hebben geslapen. Om welk belastend materiaal het exact gaat, is niet bekend, maar het zou zijn verzameld tijdens eerdere niet-officiële bezoeken van Trump aan Rusland. Het zou in elk geval gaan om meerdere gebeurtenissen die in een bijlage terug te vinden zijn, de bijlage ontbreekt echter.

De documenten zijn door The Guardian voorgelegd aan verschillende experts, die allen zeggen dat ze echt lijken te zijn. Begin dit jaar onthulde voormalig KGB-majoor Yuri Shvets samen met journalist Craig Unger dat het smeden van Trump tot de perfecte Kremlin-spion maar liefst veertig jaar geleden al is begonnen. Ook Shvets zei dat Trump was uitgekozen omdat hij ‘werd gezien als intellectueel zwak en psychologisch extreem kwetsbaar en vatbaar voor gevlei’.

The Guardian heeft zowel het Kremlin als Trump zelf om een reactie gevraagd. Het Kremlin laat bij monde van Poetins woordvoerder Dmitri Peskov weten dat een geheim plan om Trump aan de overwinning te helpen pure fictie is. Trump weigert commentaar.