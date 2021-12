Gelekte video die toont dat Boris Johnson liegt over illegaal Kerstfeest slaat in als een bom

Geen video? Klik hier.

Boris Johnson ligt onder vuur na onthullingen dat er vorig jaar in zijn ambtswoning Downing Street 10 een illegaal Kerstfeest is gehouden. Indertijd waren er zeer strenge coronaregels van kracht en mocht niemand meer dan drie gasten thuis ontvangen. Feesten en bijeenkomsten waren verboden.

Johnson en zijn staf ontkennen dat een dergelijk feest heeft plaatsgevonden maar nu is er een video opgedoken die het tegendeel aantoont. Het is een proefopname van een persconferentie op 22 december 2020, vier dagen nadat het feest heeft plaatsgevonden. Indertijd was er het – nooit uitgevoerde – plan om dagelijks persconferenties te gaan geven. De opname laat zien hoe de stafleden van Johnson daarvoor oefenen. Allegra Stratton, toenmalig woordvoerder van de premier, geeft antwoord op vragen van zogenaamde journalisten die gespeeld worden door andere medewerkers van Johnson. Een van hen maakt plagend een opmerking dat hij een bericht op Twitter zag over “een Kerstfeest dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden”. De stafleden beginnen te giechelen en proesten. Stratton merkt dan op dat er een camera meeloopt, zoekt naar woorden en zegt dat er geen feest is geweest maar dat het een “zakelijke bijeenkomst was”. “Heeft men zich daarbij aan de anderhalve meter gehouden? Nee,” zegt ze lachend.

De video slaat bij de Britten in als een bom. “Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe schandelijk het is om het team van Boris Johnson te zien lachen over het overtreden van de regels terwijl burgers die wel volgden en alleen achter glas afscheid konden nemen van hun dierbaren. Dit is het gedrag van mensen die zich boven ons gesteld voelen,” aldus een woordvoerder van een belangenorganisatie van coronaslachtoffers. Ook onder kabinetsleden is de schok groot. “Dit heeft de potentie om heel slecht uit te gaan pakken,” verklaart een minister anoniem.

