Gelekte WhatsApp-berichten laten wederom zien: Baudet is een racist

Thierry Baudet toont zich een onvervalste racist in WhatsApp-gesprekken die in handen zijn van Elsevier Weekblad (EW). Eerder al raakte Forum voor Democratie in opspraak vanwege het virulente racisme en antisemitisme in appgroepen van jongerenafdeling JFVD. Forum startte daarop zelf een onderzoek en concludeerde dat er niets aan de hand was. Baudet wees in het openbaar alle beschuldigingen van racisme en antisemitisme van de hand.

In de appgesprekken zegt partijleider Baudet zelf onder meer “dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75.” In gesprek met toenmalige stafleden Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier zei Baudet: “Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?” Waarop Van Meijeren antwoordde: “Hell no.” Van Meijeren is de nummer 6 op de huidige kandidatenlijst van Forum voor Democratie, Chevalier nummer 23.

Baudet is niet de enige die vol op het racistische orgel gaat in de appgesprekken. EW tekent op:

Medewerkers Andreas Bakir en Samuel Jong – thans de kandidaten 17 en 15 op de kieslijst – drongen in de groepsapp aan op een verbod van Netflix omdat de serie The Couple reclame zou maken voor een seksuele relatie tussen blanke vrouwen en zwarte mannen.

De app-berichten zijn in handen van EW dat heeft aangekondigd deze week nog de berichten waar het om gaat te publiceren. Baudet weigerde EW rechtstreeks commentaar te geven, maar beschuldigde daarop in een video voor zijn eigen achterban het weekblad van “dezelfde oude trucjes” omdat zijn partij in de peilingen zou stijgen.