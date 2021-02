Geleverde Oxford-vaccins blijven grotendeels ongebruikt

Van alle doses van het Oxford-vaccin die AstraZeneca tot nu toe aan de EU heeft geleverd, is bijna 80 procent nog niet gebruikt. Dat heeft The Guardian becijferd op basis van gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

De 27 lidstaten van de EU hebben 6.134.707 doses ontvangen van AstraZeneca. Daarvan liggen er nog altijd 4.849.752 op de plank. De belangrijkste reden daarvoor is dat veel landen de inenting niet willen gebruiken voor 65-plussers.

Ook in Nederland adviseerde de Gezondheidsraad begin deze maand om het vaccin eerst in te zetten bij 60- tot 65-jarigen. Het Oxford-vaccin wordt hier sinds 12 februari gebruikt om zorgmedewerkers mee in te enten.

België dat al meer dan 200.000 doses heeft ontvangen, heeft er tot nu toe minder dan 10.000 gebruikt. In Bulgarije verloopt de vaccinatie nog trager: van de 117.600 doses zijn er pas 2.035 toegediend.

Er bestaan bij de bevolking van de EU-lidstaten twijfels over het vaccin. Mensen geven de voorkeur aan de duurdere inentingen van Pfizer en Moderna omdat die volgens de testen een (nog) betere bescherming bieden tegen het coronavirus. Bovendien lijkt het AstraZeneca-vaccin niet goed te werken tegen de Zuid-Afrikaanse mutatie (N501Y).

Eerder deze week werd bekend dat Zwitserland overweegt om miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin door te verkopen.