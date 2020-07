Gelovige uit kerk gezet wegens dragen mondkapje

Een 74-jarige vrouw uit Kozani in het noorden van Griekenland moest op last van de dienstdoende geestelijke de kerk verlaten omdat ze tijdens de dienst een mondkapje wilde dragen. The Greek Reporter meldt dat de monnik de dienst stillegde toen hij zag dat de vrouw een mondmasker opdeed. Hij verzocht haar het godshuis te verlaten en verklaarde dat “de kerk geen plek is voor carnaval”. De vrouw weigerde te vertrekken.

In een interview met een tv-station stelde de geestelijke dat de wereldwijde pandemie een complot behelst om een “wereldwijde dictatuur” te vestigen.

Griekenland voert de maatregelen tegen het virus ondertussen op omdat de besmettingen in het land, dat ontsnapte aan de eerste golf, blijven stijgen. Maandag werden 35 besmettingen vastgesteld. Gelovigen lijken zich daar weinig van aan te trekken. Op YouTube zijn beelden te zien van een andere dienst waarop christenen zonder mondkapjes in processies lopen en in de kerk schijnbaar zelfs relikwieën kussen.

Geen video? Klik hier of pas je cookie-instellingen aan.