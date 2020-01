Gelovigen boos op Netflix vanwege vervolg op Jesus Christ Superstar

Een nieuwe serie van Netflix handelt over een Jezus-achtig figuur die al wonderen verrichtend rondtrekt en een grote schare volgelingen krijgt. Het verhaal wekt de indruk een vervolg te zijn op de kaskraker Jesus Christ Superstar waarin de hoofdfiguur ongeveer hetzelfde doet en door de Romeinse bezetter van Palestina ter dood wordt veroordeeld. Volgens de boeken waar dat verhaal op gebaseerd is, zou Jezus van plan zijn later terug te keren op Aarde. Fans van de boeken wachten al bijna 2000 jaar op de inlossing van die belofte.

In onder meer Jordanië, waar de 10-delige serie deels is opgenomen, wordt geërgerd gereageerd op de serie omdat de hoofdpersoon op de site van Netflix wordt aangeduid als Al-Masih, ofwel messias. Dat is ook de Arabische benaming voor de islamitische profeet Jezus die door christenen wordt gezien als zoon van God. In de serie heet hij echter Dajjal en dat is dan weer de benaming voor een valse profeet in de islamitische geschriften, een soort antichrist. Zowel christenen als moslims zien daar een duivels figuur in en dat betekent dat de rapen gaar zijn. Er is een petitie gestart, mensen worden opgeroepen af te kicken van Netflix en Jordanië overweegt zelfs sancties tegen de acteurs.

Gelovigen die wat soepeler in de leer zijn, klagen spottend dat ze na het zien van de trailer moeten gaan bidden en zien in de verwarring rond de benamingen vooral een ongeluk waarbij Netflix het plot van de serie heeft weggegeven. Het Amerikaanse amusementsbedrijf ontkent dat laatste.

Volgens minder theologische interpretaties is de serie gewoon een soort Homeland.