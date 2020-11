Gelovigen uitgezonderd van mondkapjesplicht

Iedereen is vanaf 1 december verplicht in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Echt iedereen? Nee, gelovigen die samenkomen in kerken, moskeeën, tempels en synagogen zijn van de verplichting ontheven, zo wordt duidelijk uit een nadere toelichting van het kabinet. Rijksoverheid meldt:

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

De uitzondering is opvallend omdat de grote coronanbrandhaarden momenteel juist in plaatsen zijn met grote strenggelovige gemeenschappen, zoals Bunschoten, Urk en Hardinxveld-Giessendam waar de kerken vol zitten. Urk is de gevaarlijkste hotspot. De afgelopen zeven dagen werden er 104 positieve tests gemeld per 10.000 inwoners, het hoogste aantal in Nederland.

Bij de NOS stelt de burgemeester van de brandhaard dat de kerken daar niet de oorzaak van zijn:

Hoewel Urk, waar 22.000 mensen wonen, twintig kerken telt, vinden daar volgens de burgemeester geen besmettingen plaats. “Volgens de GGD worden de meeste inwoners thuis of op het werk besmet”, zegt hij. “In die GGD-rapportages zien wij kerken niet terugkomen. Ik ben ook tevreden met hoe de kerken zich hebben opgesteld.”

Het AD trok naar Bunschoten, een andere religieuze brandhaard:

Zijn mensen massaal besmet geraakt tijdens zondagse diensten in de talloze kerken in het dorp? Nee, daar is volgens de GGD geen enkel bewijs voor. ,,Bij bron- en contactonderzoek is geen specifieke oorzaak gevonden. Net als in de rest van de regio zien we de meeste besmettingen in de gezinssetting’’, zegt woordvoerder Lydia van der Meer. Het virus verspreidt zich makkelijk onder veel personen omdat Bunschotense huishoudens nogal groot zijn. Namelijk 2,6 personen, ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 2,1.

Geen mondkapjesplicht in religieuze gebouwen dus. Wel bij de kapper, in de nagelstudio en nu ook bij bushaltes, in stations en op luchthavens. De mondkapjesplicht geldt voorlopig tot 1 maart voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Een spatscherm (faceshield) mag niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

In publieke ruimtes is een mondkapje niet verplicht tijdens het zitten op een vaste plaats. “Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen,” aldus de overheid. Voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs geldt hetzelfde. Iedereen moet een mondkapje dragen zo gauw zij of hij zich verplaatst. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen worden daartoe niet verplicht.

In Zweden wordt het dragen van mondmaskers nu ook in binnenruimtes geadviseerd. Bij Radio Sweden legt virologe Maria Masucci uit dat er geen enkel bewijs is dat het dragen van een mondmasker leidt tot roekelozer gedrag. Dat laatste werd tot nu steeds beweerd door het Zweedse RIVM. Ook Jaap van Dissel, directeur Infectieziekten bij het RIVM, koestert die overtuiging. Daarom werd lange tijd gewacht met het invoeren van de plicht in Nederland.

Een andere maatregel die in Nederland wel breed wordt toegepast, het desinfecteren van oppervlaktes zoals bureau’s en winkelwagens, heeft volgens de New York Times daarentegen geen enkele zin. Wetenschappers die de reiniging in het verleden aanbevolen, stappen daar nu vanaf. Het geld en de tijd die dergelijke desinfectie kost, kan beter ingezet worden voor andere preventiemethodes, schrijft de krant. De reinigingsmiddelen zouden zelfs een averechts effect kunnen hebben omdat ze giftige stoffen bevatten die ingeademd worden en de weerstand verminderen. Helemaal zinloos is de desinfectie niet want andere virussen, zoals dat van de griep, kunnen zich wel via oppervlaktes verspreiden.